Sorrento: Global Youth Tourism Summit incontro con l’onorevole Alfonso Pecoraro Scanio. Ieri, 21 giugno, presso la sala consiliare del comune di Sorrento si è tenuto il secondo incontro preparatorio al Global Youth Tourism Summit. A presenziare all’incontro, c’era l’onorevole Alfonso Pecoraro Scanio che, ha incoraggiato i giovani partecipanti a valorizzare Sorrento con proposte e itinerari turistici accattivanti; ma soprattutto che valorizzano il territorio sorrentino in maniera sostenibile. L’onorevole, ha ricordato ai partecipanti le innumerevoli ricchezze presenti nel nostro territorio che non sono solo arte e cultura ma anche prodotti enogastronomici famosi in tutto il mondo come olio, pasta, pizza, mozzarella, limoncello e dolci. L’onorevole Scanio, ha anche ribadito l’importanza di lavorare con innovazione attraverso il digitale ed a tal fine ha parlato dell’impatto del Metaverso sul business collegato al turismo. Ha definito il Metaverso la nuova frontiera del turismo in quanto essendo la rappresentazione di una realtà virtuale condivisa in rete aumenterebbe la voglia di visitare le meta turistiche nella realtà.