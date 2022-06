Sorrento: Global Youth Tourism Summit incontro con la docente Gabriella De Maio e il Dott. Giuseppe Langellotto. Ieri 22 giugno alle ore 16:00 presso la sala consiliare del Comune di Sorrento si è tenuto il terzo incontro formativo per i giovani che parteciperanno alla manifestazione UNWTO Global Youth Tourism Summit.

Durante l’incontro la docente Gabriella De Maio e il Dott. Giuseppe Langellotto hanno parlato delle principali sfide e opportunità che il turismo globale deve affrontare in questo particolare momento e a tal proposito sono state esposte le proposte per il futuro del turismo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030 e dei 17 obbiettivi da raggiungere entro tale data.

Questo incontro ha avuto una duplice finalità: far riflettere i giovani partecipanti sul ruolo che avranno nella società e dare ai partecipanti quelle competenze e conoscenze per guardate al futuro con occhi nuovi ed idee lungimiranti così da migliorare l’offerta turistica globale.