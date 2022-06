Sorrento, Global Youth Tourism Summit. Il sindaco Massimo Coppola: “Una grande opportunità per la città”

Ieri ha avuto inizio a Sorrento il Global Youth Tourism Summit. Entusiasta il sindaco Massimo Coppola: «Con il mio intervento e la consegna delle chiavi della città di Sorrento a Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) si è ufficialmente aperta la prima edizione del Global Youth Tourism Summit.

Una grande opportunità per Sorrento che ha nell’accoglienza una delle sue caratteristiche principali.

Da qui, dai 130 giovani che in questi giorni discuteranno e si confronteranno parte la sfida al futuro. Turismo, sostenibilità e innovazione sono le chiavi per lo sviluppo di questo nostro magnifico territorio!».

Il Summit, organizzato dall’UNWTO in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Ente Nazionale per il Turismo, offrirà un’opportunità unica per i giovani tra i 12 ei 18 anni di condividere la loro visione per il futuro del settore. Per una settimana, 100 giovani delegati faranno rete e lavoreranno al fianco di politici, personalità di spicco del settore turistico, ma anche del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il segretario generale dell’UNWTO Zurab Pololikashvili ha dichiarato: «Il Global Youth Tourism Summit è una piattaforma unica per celebrare e responsabilizzare la prossima generazione di leader del turismo. Aiuterà a costruire un’eredità duratura fornendo ai giovani le competenze e le conoscenze di cui hanno bisogno per trasformare il turismo non solo nelle loro comunità ma ovunque».