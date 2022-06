Sorrento, giovane americano si ferisce tuffandosi da un ponticello ai Bagni della Regina Giovanna. Interviene il CNSAS

Sorrento. Oggi pomeriggio un giovane turista americano si è tuffato da un ponticello presso i Bagni della Regina Giovanna ma ha impattato in malo modo con l’acqua riportando un trauma lombare. Immediatamente è scattato l’allarme e la centrale del 118, stante l’impervietà dei luoghi, ha richiesto l’intervento della Guardia Costiera e del CNSAS. Il fondale basso non ha consentito alla guardia costiera di operare e quindi il trasporto del giovane infortunato è dovuto avvenire via terra. L’equipaggio del 118 ha raggiunto il turista, valutandone le condizioni e stabilizzandolo e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha poi provveduto ad imbarellarlo e trasportarlo fino all’ambulanza. Tutte le operazioni sono state effettuate in costante collaborazione con la Guardia Costiera.