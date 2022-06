Sorrento: frana di via Fontanelle, 400mila euro di risarcimento ai proprietari della casa distrutta. Il Comune di Sorrento è stato condannato a dover risarcire la somma di circa 400mila euro alla famiglia che, ai primi di marzo 2014, vide crollare la propria casa in seguito alla frana di via Fontanelle. Questo è quanto ha deciso il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza di primo grado.

Il giudice, infatti, ha attribuito all’ente l’inadempienza in materia di controllo del territori o di drenaggio del terreno che franò a causa delle forti e prolungate piogge di quei giorni. Il Comune si è difeso attribuendo ad altri interventi effettuati nell’area la responsabilità dello smottamento, ma la tesi rigettata dal Tribunale. Il Comune potrà ora ricorrere in appello.

Nel frattempo, dopo più di 8 anni, via Fontanelle è ancora chiusa a causa della frana che trascinò a valle un fronte stradale di una sessantina di metri. Una ventina le famiglie che vivono i disagi provocati dalla chiusura dell’arteria. L’unica nota positiva è l’assegnazione di un finanziamento di 5 milioni al Comune per i lavori di ripristino.