Sorrento, Eduardo Fiorentino nuovo membro della Giunta: “Ruolo che mi offre maggiore operatività ed efficienza”. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato ieri mattina il decreto con il quale ha nominato i componenti della nuova giunta comunale. Tra questi, Eduardo Fiorentino, del quale riportiamo di seguito le parole:

Pochi minuti fa, ho ricevuto – direttamente dal nostro sindaco Massimo Coppola -, la nomina ad assessore della nuova Giunta municipale di Sorrento.

Inutile dirvi che sono emozionatissimo.

Non è un titolo di cui fregiarsi, ma un ruolo esecutivo che mi offre maggiore operatività, maggiore efficienza, maggiore tempismo nel rispondere alle numerose istanze dei miei concittadini.

Per il resto, non cambia niente: sono e resterò lo stesso Eduardo che conoscete. La stessa passione, lo stesso impegno, lo stesso attivismo, la stessa propensione ad essere facilmente raggiungibile e a rispondere a tutte e a tutti.

Ma con una maggiore responsabilità. Sì, proprio responsabilità, perché può sembrare strano ribadirlo, ma amministrare significa anche decidere da che parte stare: io ho deciso – da tempo – di stare in prima linea dalla parte dei cittadini e dalla mia città. Oggi più che mai.

Sono grato al sindaco, l’amico Massimo, e alla mia lista della Nuova Sorrento per la fiducia.

Lascio il mio posto da consigliere all’amico Giuseppe D’Esposito, a cui auguro ogni bene sotto il profilo operativo e personale.

Ma sono grato specialmente a voi tutte e a voi tutti per quello che mi dimostrate quotidianamente.

Ora basta parole: c’è tanto da fare. Facciamolo insieme.

Un abbraccio forte, Eduardo