Sorrento , è andato bene l’incontro col sindaco Massimo Coppola con Aponte, dopo il percorso meccanizzato si farà il Centro Fieristico. L’incontro con il sindaco Massimo Coppola è avvenuto ieri mattina, dopo che il Presidente Gianluigi Aponte, fondatore della MSC, ha incontrato gli imprenditori della Sorinvest al Centro MSC di Sant’Agnello .

Aponte vuole mettere a disposizione per la città, a fondo perduto, 40 milioni di Euro e oltre per finanziare la realizzazione di un centro fieristico e di un parcheggio al di sotto del Campo Italia

All’inizio questa cordata di imprenditori voleva fare il percorso meccanizzato per il porto, e a questo intervento era collegato il centro fieristico e il parcheggio sotto al Campo Italia, e sembrava che non avrebbe voluto farlo più se non poteva fare il percorso meccanizzato. Ricordiamo che l’amministrazione Coppola ha deciso di farlo con fondi pubblici, parte della Regione Campania, e che il progetto sta andando avanti. Ieri si è sentito con il primo cittadino Coppola che ha riferito a Positanonews che l’incontro è andato bene .

Ora si penserà a questo ulteriore progetto per lo sviluppo turistico ed economico della Città del Tasso . A domani i particolari, se è così ci dovrebbe essere una svolta per la città, il condizionale è d’obbligo, sono tante le problematiche, burocratiche, gestionali e non solo, da superare , chi vivrà vedrà. Di certo a Sorrento non ci si annoia