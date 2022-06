Sorrento, domenica 19 giugno solennità del Corpus Domini. Ecco il dispositivo traffico

Sorrento. Domenica 19 giugno, solennità del Corpus Domini, si è reso necessario adottare idonei provvedimenti in materia di circolazione stradale sui tratti stradali urbani interessati dalla processione, funzionali a garantire le opportune condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, limitare i disagi per la collettività, nonché consentire all’unità pastorale di poter effettuare le celebrazioni e la processione eucaristica dei fedeli in sicurezza.

Per tali motivi il Comune di Sorrento, con Ordinanza n. 171/2022, istituisce per il giorno 19 giugno 2022:

– dalle ore 07.00 alle ore 12.00 divieto di sosta con rimozione coattiva di tutti i veicoli sul tratto di Corso Italia antistante i soli civici dispari, compreso fra il civico 263 (Fronte Ufficio Postale) e Piazza A. Lauro, nonché sul tratto di Corso Italia compreso fra Piazza A. Lauro e Piazza T. Tasso;

– sospensione temporanea della circolazione, con istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, limitatamente alla partenza ed al passaggio della processione, a partire dalle ore 9.30 su Via B. Capasso (altezza Chiesa di N.S. di Lourdes) ed a seguire lungo il Corso Italia (tratto compreso da via B. Capasso a Piazza T. Tasso, con termine sull’Area Pedonale Urbana di Corso Italia all’altezza della Cattedrale).