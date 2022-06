Sorrento, domani udienza Vallone dei Mulini . Associazioni sul piede di guerra. Siamo già alla seconda udienza e le associazioni vorrebbero costituirsi parte civile e chiedono di fare fare lo stesso al Comune, per cui si chiederà la remissione in termini per costituirsi. Si aspetta per sapere quindi cosa farà l’amministrazione comunale al tribunale di Torre Annunziata domani e che succederà in futuro, ovviamente nervi tesi da parte di tutti per la delicatezza della questione. Cercheremo di informarvi con equilibrio, correttezza e verità documentandosi sui fatti.