Sorrento, delega all’Ambiente, necessitano persone volenterose e competenti.

Sorrento – Indubbiamente, così come in altri territori paesaggisticamente tutelati, anche in Penisola Sorrentina le amministrazioni comunali si giocano la loro credibilità e senz’altro una buona fetta del loro futuro, in base a quanta attenzione sapranno dare alla tematica ambientale. In particolar modo per località come Sorrento, con un sistema produttivo basato quasi totalmente sul turismo e quindi sulle attrattive del territorio, la cui tutela, dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico e culturale, oltre ad essere una priorità deve essere considerato una vera e propria missione. Sotto tale aspetto l’amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Coppola ,sebbene partita sotto i migliori auspici al momento sembra dare la sensazione di non aver colto, o quanto meno dato la dovuta attenzione a quanto promesso in campagna elettorale. In questi mesi da più parti si è sollevato una certa critica verso coloro che, pur facendo parte di una maggioranza disposta al cambiamento, sembrano continuare peccare di un inutile protagonismo quando si va a toccare proprio la materia ambientale. L’ambientalismo, l’amore per la natura, per il paesaggio, per la nostra storia, come dimostrano tante vicende che hanno visto coinvolto associazioni e personaggi del nostro territorio, è qualcosa di particolare. Come più volte ribadito, ambientalisti non ci si improvvisa! Non è qualcosa da sfoggiare con foto e passerelle durante qualche evento. L’ambientalismo è per gente tenace e coraggiosa che non conosce alcun ostacolo nell’affermare la priorità del territorio, soprattutto in un contesto come quella della penisola sorrentina. Dove “territorio” significa anche e soprattutto economia, ma troppo spesso anche contrastare determinati interessi. Su tale questione, dopo la nomina dei nuovi assessori ed in previsione della prossima assegnazione delle deleghe per materia, in molti si attendono, dal Sindaco Coppola, una totale inversione di rotta rispetto al recente passato. Ovvero che tale ruolo sia ricoperto da una persona competente, o quanto meno abbia già avuto un percorso con l’ambientalismo attivo. Sotto tale aspetto anche le Associazioni ambientaliste presenti sul territorio da tempo speravano che tale ruolo fosse ricoperto da un neo consigliere che sebbene la giovane età ha già dimostrato ampiamente anche a livello nazionale ,credibilità e competenza in materia ambientale. Di sicuro il Primo Cittadino saprà fare le giuste valutazioni e scegliere la persona adeguata per ricoprire tale importante incarico in modo da dare, anche con il contributo degli ambientalisti, finalmente una risposta (che a dire il vero finora è mancata), alle innumerevoli problematiche che affliggono sia dal punto di vista ambientale che morfologico il nostro territorio. – 19 giugno 2022 – salvatorecaccaviello.