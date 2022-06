Sorrento: da domani in vigore la Ztl estiva. A partire da domani, a Sorrento entrerà in vigore la ztl estiva. Il provvedimento del comandante della polizia municipale, Rosa Russo, sarà in vigore fino al prossimo 23 ottobre, tutti i giorni, a partire dalle ore 19.30 alla mezzanotte, e solo la domenica e nei festivi anche dalle 10.00 alle 13.00.

Il dispositivo prevede il transito limitato solo ai mezzi autorizzati lungo il parco Tasso, tranne per i veicoli diretti verso il rione Santa Lucia, in via Fuorimura, viale Caruso e nel tratto del Corso Italia compreso tra piazza Tasso e l’incrocio con via Marziale. Sul lato mare della stessa piazza Tasso, durante gli orari della ztl, ci sarà il doppio senso di circolazione, mentre sulla parte opposta della carreggiata sarà consentito il transito esclusivamente ad alcune categorie: taxi, ncc, bus di linea e turistici, forze dell’ordine e mezzi di soccorso.

Il provvedimento, inoltre, impone limitazioni anche lungo via Correale, tra l’incrocio con via Califano e piazza Tasso, con accesso verso piazza Sant’Antonino, piazza della Vittoria e l’area portuale di Marina Piccola, consentito solo ad auto e scooter autorizzati, mentre il transito è vietato a caravan e roulotte, oltre che ad autobus ed autocarri, tranne per quelli provvisti del permesso rilasciato dal comando della polizia municipale.