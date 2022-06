Sorrento, black out in via San Cesareo: danni a bar e ristoranti, clienti costretti ad andare via

Buio totale a Sorrento nel corso della serata di ieri, quando in via San Cesareo si è verificato un black out. Si trattava di un improvviso guasto tecnico Enel che, a detta di molti, è dovuto ad un annoso problema alla rete elettrica che risale ad oltre 20 anni fa. Il fatto è avvenuto lo scorso 18 giugno e anche ieri sera, quando verso le 20:00 un tratto di via San Cesareo dalla piazzetta Sedil Dominova verso il Bar Tasso è rimasto al buio per molte ore. Un grave disagio, quello che si è verificato ieri all’altezza dell’edicola della Madonna del Carmine. La squadra di emergenza Enel in arrivo da Castellammare di Stabia è giunta sul posto solo in tarda serata a causa di un’emergenza straordinaria al comune di Lettere. L’incubo si è protratto per oltre due ore, in base alle testimonianze raccolte in loco da negozi e abitazioni. Per non parlare del fatto che ristoranti e bar hanno subito danni ingenti, dal momento in cui i titolari si sono visti costretti a mandare via la clientela in attesa delle pietanze. La mattina del 19 giugno, tra l’altro, l’Enel ha effettuato un sopralluogo con tanto di interventi a cassette e impianti in via Tasso e Sedil Dominova: nulla di fatto, dunque, dal momento in cui il problema si è ripetuto ieri. Intanto i cittadini hanno avviato l’iniziativa di una raccolta firme con l’intento di fare una petizione e procedere per vie legali.