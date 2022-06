Sorrento Basket, oggi si conclude il campionato U16 di coach Ziino. “A questi ragazzi va fatto un grosso applauso che tra infortuni e covid non si sono mai tirati indietro, hanno lottato e sudato la maglia in ogni partita in un campionato di un livello superiore rispetto agli altri, visto l’assenza delle categorie eccellenza e Gold; infatti nella seconda fase i sorrentini hanno sfidato squadre di quel livello riuscendo a vincere proprio con i clientani!!!.