Sorrento: Bandiera Blu 2022. Anche quest’anno Sorrento è una delle località che potrà fregiarsi della ‘Bandiera blu‘. È il quinto anno consecutivo che a Sorrento viene conferito tale riconoscimento sia per la qualità delle acque di balneazione, sia per i servizi che offre e anche per l’ambiente.

La cerimonia si è tenuta ieri ,alle 19, presso la Villa Comunale di Sorrento : c’è stato il rito dell’alzabandiera con la presenza delle autorità civili e militari, l’evento è stato accompagnato dalle musiche intonate dagli allievi del liceo ‘Francesco Grandi’ di Sorrento.

In Penisola Sorrentina oltre a Sorrento la bandiera blu sventola sui lidi di Massa Lubrense, di Piano di Sorrento e di Vico Equense.

Come dice il Sindaco Massimo Coppola ” Sostenibilità ambientale e tutela del mare, sono da sempre al centro del nostro impegno!”.