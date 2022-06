Sorrento. Attivata la Ztl nel centro cittadino

A partire da oggi, 11 giugno, e fino al 23 ottobre prossimo, torna la zona a traffico limitato nel centro cittadino di Sorrento.

Il dispositivo sarà in vigore dalle ore 19.30 alla mezzanotte dei giorni feriali e, limitatamente ai giorni festivi, anche la mattina, dalle ore 10 alle 13.

Le aree interessate dai provvedimenti sul transito veicolare, necessari per una migliore fruibilità della città da parte di residenti e ospiti sono: corso Italia, nel tratto compreso tra piazza Tasso e via Marziale, via Fuorimura fino a viale Caruso, e da via Correale fino all’incrocio con via Califano in direzione piazza Tasso.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito del Comune di Sorrento, all’indirizzo https://sorrento-albo.palgpi. it/AlboSorrento/atto/detail. html?id=173156&page=24