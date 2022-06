Sorrento, aspettando il “Global Youth Tourism Summit”

Sorrento. Inizia il conto alla rovescia per l’apertura della prima edizione del Global Youth Tourism Summit -GYTS, l’evento internazionale organizzato dalla World Tourism Organization (UNWTO), l’Organizzazione mondiale del turismo, in collaborazione con il Ministero del Turismo e con l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che sarà ospitato a Sorrento dal 27 giugno al 3 luglio prossimi.

Sostenibilità, accessibilità ed innovazione tecnologica i temi affrontati questa mattina, in occasione di un incontro con i giovani della penisola sorrentina che prenderanno parte alla manifestazione, al quale sono intervenuti il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino, il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio e le docenti Gabriella De Maio e Valentina della Corte dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.