Sorrento, aperte le iscrizioni al centro ricreativo estivo presso l’asilo nido “G. Benzoni”

Il Comune di Sorrento indice un avviso pubblico per l’accesso al centro ricreativo estivo presso l’asilo nido “G. Benzoni”, destinato a 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni.

I cittadini interessati devono utilizzare la modulistica disponibile sul sito istituzionale www.comune.sorrento.na.it

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento o tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune. sorrento.na.it entro, e non oltre, l’1 luglio 2022.

Il centro ricreativo sarà attivo dal 18 luglio al 2 settembre 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.45.

Per informazioni contattare i seguenti i recapiti telefonici 0815335227 e 0815335244 oppure la mail pubblicaistruzione@comune. sorrento.na.it