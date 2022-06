Sorbillo risponde a Briatore: oggi Margherita a 4 euro e pizza a portafoglio gratis. Flavio Briatore sui social sostiene che la sua pizza è cara perché di qualità e attacca i pizzaioli napoletani. La risposta non tarda ad arrivare: oggi a mezzogiorno presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, nel centro storico di Napoli, la Margherita verrà venduta a quattro euro, quella “a portafoglio” sarà distribuita gratis ai cittadini e si terrà una lezione per spiegare come nasce questo prodotto “super-economico ma sano e genuino” e a quali costi. Lo ha reso noto il consigliere regionale e presidente della commissione Agricoltura della Campania, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha anche deciso di convocare “una commissione congiunta con il presidente della commissione attività produttive Giovanni Mensorio per audire i maestri pizzaioli e gli esperti grazie ai quali negli anni – ha detto – si sono ottenuti importanti riconoscimenti come il marchio Stg (Specialità Tradizionale Garantita) e il riconoscimento Unesco”. “Sulla pizza napoletana – ha aggiunto Borrelli – non accettiamo lezioni da chi non ha nessun titolo per farne”.

Fonte Skytg24