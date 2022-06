Solstizio d’estate: inizia oggi la nuova stagione. Il solstizio in astronomia, è il momento che si verifica due volte all’anno quando la Terra, nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole lungo l’orbita terrestre, presenta in direzione del Sole angolo massimo o minimo tra il proprio asse di rotazione e il piano orbitale terrestre.

Questo termine, che sta ad indicare il comportamento del Sole nel cielo, deriva dal latino solstitium, parola composta da “sol” che significa Sole, e “sistere” che vuol dire fermarsi. Il sole infatti in questa data sembra quasi arrestare la propria ascesa, per poi iniziare a riavvicinarsi all’equatore celeste, prima impercettibilmente, poi in modo sempre più rapido fino all’equinozio d’autunno.

È proprio oggi, lunedì 21 giugno, il giorno del solstizio d’estate, con il quale prende ufficialmente il via la stagione estiva. Il solstizio d’estate, infatti, segna, astronomicamente parlando, l’inizio del periodo estivo nel nostro emisfero, quello settentrionale.

Il solstizio d’estate avviene quando il sole si trova più a nord rispetto all’Equatore celeste, nel suo moto apparente lungo le costellazioni dello Zodiaco. Questa posizione, una volta raggiunto il punto di altezza massimo in cielo, garantisce al sole la massima permanenza al di sopra dell’orizzonte. È questo il motivo per il quale quello di oggi è il giorno più lungo dell’anno, con oltre 15 ore di luce, almeno per quanto concerne l’Italia. Già a partire da domani, le giornate cominceranno ad accorciarsi, fino ad arrivare al minimo di ore di luce del prossimo 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno.

Anche se l’estate inizia ufficialmente ogni anno il 21 giugno, il momento preciso del solstizio non avviene sempre alla stessa ore, ma rispetto all’anno precedente con un ritardo di circa sei ore. Salvo poi riallinearsi ogni quattro anni grazie all’anno bisestile. Nel 2020, ad esempio, il solstizio d’estate cadde il 20 giugno. Il ogni caso i raggi del Sole si trovano a colpire perpendicolarmente il Tropico del Cancro, avviene perciò sempre tra il 20 e il 21 giugno.

Il solstizio d’estate del 2022 cade martedì 21 precisamente alle 11.13, circa sei ore dopo rispetto al solstizio d’estate dell’anno scorso, che è avvenuto sempre il 21 giugno, ma alle 5.31.