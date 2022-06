Solennità del Corpus Domini 2022, la Parrocchia di Mortora si veste di fiori

Piano di Sorrento (NA) Domenica 19 giugno alle ore 19:00 in occasione della solennità del Corpus Domini, si celebrerà la Santa Messa nel campetto parrocchiale di Mortora, adiacente la chiesa di Santa Maria di Galatea, con una raccolta a favore degli interventi di carità del volontariato Vincenziano, seguirà la rituale Processione del Corpus Domini con l’Ostensorio, il cui itinerario interesserà le seguenti strade cittadine: via S. Andrea, via delle Acacie, via Legittimo, via Mortora San Liborio, Corso Italia, Piazza Cota, via Casa Rosa, via dei Tigli, via Stazione e via San Michele con conclusione presso la Basilica di San Michele Arcangelo. Si tornerà finalmente a celebrare una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica il “Corpus Domini” o “Corpus Christi” (nei Paesi anglofoni e spagnoli) in presenza, e volendo sottolinearne eccezionalità, bellezza ed emozione si invitano i cittadini ad abbellire il percorso con fiori, petali di fiori e coperte ricamate ai balconi, così come da antica tradizione nata nella basilica vaticana nel 1625 ad opera di Benedetto Drei, responsabile della Floreria vaticana, e di suo figlio Pietro, i quali usarono fiori frondati e minuzzati ad emulazione dell’opere dei mosaici sacri. L’introduzione di questa festività nel calendario cristiano invece si deve a una donna, suor Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. Da giovane ebbe una visione: la Chiesa le apparve con le sembianze di una luna piena, ma con una macchia scura, a indicare la mancanza di una festività. Nel 1208 ebbe un’altra visione, ma questa volta le sarebbe apparso Cristo stesso, che le chiese di adoperarsi perché venisse istituita la festa del Santissimo Sacramento, per ravvivare la fede dei fedeli e per espiare i peccati commessi contro il sacramento dell’eucaristia. Dal 1222, anno in cui era stata nominata priora del convento di Mont Cornillon, chiese consiglio ai maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo per chiedere l’istituzione della festa. Scrisse una petizione anche a Hughes de Saint-Cher, all’arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaléon (futuro Urbano IV) e a Roberto de Thourotte, vescovo di Liegi. Furono proprio l’iniziativa e le insistenti richieste della monaca a far sì che, nel 1246, Roberto de Thourotte convocasse un concilio e ordinasse, a partire dall’anno successivo, la celebrazione della festa del Corpus Domini. All’epoca i vescovi avevano infatti la facoltà di istituire festività all’interno delle loro diocesi.

A cura di Luigi De Rosa

Nella foto Mons. Arturo Aiello, XIV vescovo di Avellino, eleva l’Ostensorio con l’ostia consacrata durante la solennità del Corpus Domini, Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Missale Romanum, link ufficiale: https://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Domini#cite_note-1.