Sita, problemi per la linea Sorrento-Positano-Amalfi: autobus insufficienti, turisti e residenti lasciati ore ad aspettare al sole. Riceviamo e pubblichiamo di seguito quanto ci ha scritto un lettore:

Purtroppo turisti e residenti vengono lasciati ore ad aspettare sotto il sole perché gli autobus sono insufficienti rispetto alla mole delle utenze, ma questo è un problema vecchio, precedente al Covid, mai affrontato, nonostante ci siano stati 2 anni di stop forzato, durante i quali, a quanto pare, nessuno ha pensato di affrontare il problema una volta per tutte.

Le dirò di più, sempre prima del Covid, scrissi una mail alle amministrazioni della costiera, solo una assessora si prese la briga di rispondermi.

Vi incollo la mail che ho scritto a Sita Sud Trasporti, sede campana.

Vi faccio presente , qualora i vostri autisti e dipendenti vari non l’abbiano già fatto, che i nostri e vostri clienti non riescono a salire sui vostri bus, né quelli in direzione Amalfi, né in direzione Sorrento, perché arrivano già carichi di gente e vengono lasciati a terra sotto il sole cocente di questi giorni. Siamo stufi di ricevere mortificazioni e rimproveri che non ci spettano, addirittura ci lasciano cattive recensioni per un servizio mal gestito di cui non abbiamo responsabilità e competenze. Noi ci impegniamo per lavorare al meglio e anche voi dovreste fare lo stesso, visto che tutti mangiamo da questo stesso piatto che è il turismo, se continuiamo in questo modo, prima o poi morirà tutto.

Vi faccio anche notare che bisognerebbe trovarsi con una sola parola, uguale per tutti: ad inizio stagione mi ero informata presso il capolinea di Sorrento, riguardo la necessità di avere il biglietto e mi era stato detto che non era più necessario, in quanto acquistabile a bordo, purtroppo non tutti gli autisti fanno effettivamente così, notate che a Colli S. Pietro non c’è una rivendita di biglietti. Dove dovrebbero comprarli?

Io spero vivamente che qualcuno legga e risponda a questa mail, ma purtroppo temo che nessuno lo farà, so che è una bella rogna, ma si deve trovare una soluzione, e spetta a voi. Anche noi ai Colli abbiamo il diritto di prendere il bus!

Un Albergatore stanco e mortificato da troppo tempo