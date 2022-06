Camerota ( Salerno ) Shock a Camerota nel Cilento, trovato un ragazzo morto in una camera d’albergo

Tragica scoperta nel primo pomeriggio di oggi a Marina di Camerota, dove un giovane è stato trovato senza vita all’interno di una camera d’albergo in località Calanca. Il giovane, di circa 30 anni, non residente nel comune cilentano, lavorava come cuoco all’interno della struttura, dove è stato poi trovato privo di vita.

Il ragazzo stava riposando nella sua stanza, essendo oggi di riposo. La sua prolungata assenza ha però insospettito titolari della struttura e colleghi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Al momento non si escluda nessuna ipotesi, anche se l’ipotesi più accreditata è di un malore. Sotto shock colleghi e ospiti della nota struttura ricettiva.