Shakira e Piqué si sono separati: la conferma della cantante. Era una delle storie d’amore più famose, una «favola», come scrivevano le riviste. Ma dopo 12 anni, l’unione fra la cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué è finita. Voci bisbigliate e sospetti si intrecciavano già da un paio di mesi, e ieri è stata lei stessa a confermarlo al pubblico: «Ci addolora dover annunciare che ci stiamo separando. Per il bene dei nostri figli, la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della loro privacy. Grazie per la vostra comprensione».

Piqué ha già lasciato la casa familiare ed è tornato al suo appartamento nel centro di Barcellona, facendo vita da scapolo, spesso nei locali la notte. La stampa spagnola sostiene che Shakira ha visto Gerard in compagnia di un’altra donna e questa sarebbe la causa della rottura.

La cantante colombiana e il calciatore del Barcellona si erano incontrati durante la preparazione del video musicale Waka-Waka per il campionato mondiale in Sudafrica nel 2010.

In un’intervista, anni dopo, Piqué aveva confessato di essere rimasto folgorato da Shakira e di aver tentato di entrare in contatto con lei mandandole «uno stupido messaggino sul tempo». Lei però rispose, e così nacque una comunicazione in cui lui le promise di vincere la Coppa per poterla rivedere alla fine, quando lei avrebbe cantato di nuovo per la chiusura del campionato. E così fu, la Spagna vinse e i due si rividero.

Nel 2011 confermavano ufficialmente di stare insieme.