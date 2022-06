Articolo di Maurizio Vitiello – Alfredo Rapetti con “Diario Minimo” alla galleria “Toro Arte Contemporanea” di Sessa Aurunca (CE).

Sabato 4 giugno 2022, nell’accogliente spazio della galleria “Toro Arte Contemporanea” di Sessa Aurunca, in via Aldo Moro, 21, dalle ore 19, sarà inaugurata la personale di Alfredo Rapetti Mogol, intitolata “Diario Minimo”.

Nella sua arte Rapetti Mogol, attraverso la tecnica dell’impuntura e della parola scomposta, unisce le sue grandi vocazioni: la scrittura e la pittura, cosa non da poco, che richiede equilibrio e magia di raccordi e ragguagli.

Scrittura e pittura si combinano per essere misura delle sue emozioni e sopravvivono al tempo e ai cambiamenti.

Alfredo Rapetti Mogol precisa e segnala: “Senza la scrittura non saremmo nulla: le cose più importanti della vita, in fondo, vengono messe per iscritto. La parola scritta permette di fissare il pensiero nel tempo e nello spazio.”

L’azione del dipingere si fonde così con l’atto dello scrivere, e le parole iniziano a essere segnate e disposte non solo su fogli, ma anche nelle tele.

Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope, nato a Milano nel 1961, è figlio del famoso Maestro Giulio Rapetti Mogol, autore di eccellenza di numerosi brani di canzoni per Mina e Lucio Battisti.

Come il padre, Alfredo Rapetti Mogol è un paroliere affermato: ha all’attivo collaborazioni con Laura Pausini, Mina, Eros Ramazzotti, Elisa, Nek, Mango.

Come pittore, vanta una valida carriera artistica, con due partecipazioni a “La Biennale” di Venezia e a diverse collettive, non solo in Italia.

“Diario Minimo” indica una selezione qualificata delle opere dell’artista, che si confronta dalle avanguardie storiche al concettuale, passando per le esperienze spazialiste di Lucio Fontana e le grafie astratte degli anni Cinquanta.

Il bravo artista si è espresso in varie conferenze e workshop in Italia e all’estero, oltre a ricoprire il ruolo di docente presso il Centro Europeo di Tuscolano e presso la Fondazione Industria Milano-New York.

L’esposizione sarà accompagnata da una performance musicale del Maestro Umberto Aucone e sarà ospite Andreas Luethi.

Non è la prima volta che Sessa Aurunca ospita tra i suoi vicoli un artista del calibro di Alfredo Rapetti Mogol.

Da non perdere.

Forte attesa per vip, critici e maestri dell’arte contemporanea; anche presente sarà uno staff di 7 Marbella TV.

Maurizio Vitiello