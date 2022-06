Servizio Rai sul caro ombrelloni in Penisola Sorrentina: “Diamo la colpa alla guerra, è speculazione”

Le spiagge della Penisola Sorrentina sono finite al centro di una bufera mediatica per via dei rincari in atto in tutto il Bel Paese. Gli inviati Rai con il TG Regione Campania hanno effettuato un’inchiesta sul caro ombrelloni nella costa di Sorrento, dove Michele Giordano spiega un rialzo dei costi che talvolta sfiorano quota 60 euro per una coppia, con picchi di 70 in caso di prenotazione. Prezzi altissimi, diamo sempre la colpa alla guerra, alla pandemia. È speculazione. Dovrebbe intervenire il Governo e l’Europa come sta facendo per calmierare – hanno dichiarato i bagnanti. I prezzi vanno in funzione dei servizi che vengono offerti. Come siamo su questa spiaggia ci rendiamo conto che sono stati lasciati uno spazio di 10 metri quadrati – replicano, invece, i titolari degli stabilimenti.