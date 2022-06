Serenata alla Madonna di Pozzano. domenica 3 luglio 2022

Domenica 3 luglio 2022 (ore 20) in occasione della festa della Madonna di Pozzano, nello splendido scenario dell’omonima basilica, si svolgerà la tradizionale Serenata in onore della patrona della città di Castellammare di Stabia: ICONA SOAVE. La SERENATA ALLA MADONNA DI POZZANO, curata da Salvatore Torregrossa, ospiterà in questa quinta edizione il celebre artista Mario Maglione, cantante della grande tradizione musicale partenopea, di cui ne è illustre esponente: durante la sua carriera il maestro ha più volte valicato i confini nazionali diffondendo le canzoni e la cultura partenopea in diversi paesi del mondo. È da ricordare che Mario Maglione è uno degli storici protagonisti della ‘Festa del Pescatore’ che si svolge annualmente a Napoli in onore della Madonna di Piedigrotta. La Serenata del 3 luglio a Pozzano sarà, inoltre, impreziosita dalla partecipazione degli artisti Rosalba Alfano (soprano),Gabriele Saurio (attore) e del maestro Torregrossa (tastiere). L’avvocato Pino Ruocco, promotore dell’evento sottolinea che “Questa tradizione, che si rinnova ogni anno restando fedele ai suoi valori, rappresenta un canto collettivo che unisce artisti e devoti nel saluto tanto caro alla pietà popolare: ‘a Madonna t’accumpagna”.