Serata in musica a Positano: gran successo del concerto dei ragazzi dell’Associazione Franco Di Franco

La musica che unisce, che accoglie, che apre le porte all’estate 2022. Gran successo questa sera dell’11 giugno a Positano per il saggio dei ragazzi della scuola di musica dell’Associazione Franco di Franco. Piazza dei Racconti ha ospitato un evento unico che periodicamente unisce gruppi di ragazzi e adulti in quella che è la loro passione in comune: la musica. Esibizioni a suon di corno, sax, flauto e percussioni hanno intrattenuto i presenti grazie ad una squadra di ragazzi in gamba e maestri validissimi.

I performer

I ragazzi si sono esibiti in base a percussioni: Laura Trombetta – “Eye of the tiger”, Survivor; Francesco Rianna – “Beat It”, Michael Jackson; Laura Trombetta e Francesco Rianna – “Marcia per rullante e timpano”, M° Marco Fontana. Sassofono: Domenico D’Urso – “La passerella che fila” – “Barcarola”, Jacques Offenbach; Giovanni Celentano – “Cinque dita” – “Piccolo Mozart”; Francesco Cuccaro – “Oh Susanna”, Stephen Foster. Corno francese: D’Urso Giovanni e De Simone Daniele – “La primavera”, A. Vivaldi – “Toreador” dalla “Carmen”, G. Bizet; Daniele De Simone – “Best for forward”; D’Urso Giovanni – “Unchained melody”, A. Norh, H. Zaret. Flauto traverso: Silvana Rianna – “Tiritomba”. Tutti gli allievi della scuola: “My homeland” e “Inno alla gioia”, Ludwig Van Beethoven.

Gli organizzatori: “Momento di condivisione”

Si tratta di un concerto che gli stessi organizzatori hanno definito un’importante tappa nel loro percorso didattico, essendo anche un momento fondamentale di condivisione del lavoro svolto con le proprie famiglie. Impegno e passione si sono consacrate questa sera in quello che è stato un lavoro che li ha occupati durante il loro primo anno accademico. Un plauso anche ai maestri Valeria Di Gaeta, Marco Fontana, Roberta Petrucci e Alessandro Vuolo che hanno accompagnato i giovanissimi in un percorso impeccabile.