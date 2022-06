Schiaffo alla Costiera, l’Ospedale Costa d’ Amalfi rischia di rimanere scoperto in estate . La Costiera amalfitana si trova in grandi difficoltà sanitarie in genere, in estate è un vero e proprio dramma, l’emergenza del 118 non è sufficiente. Pubblichiamo un documento in anteprima che rivela come a Salerno e Napoli non veniamo presi in considerazione. L’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello è escluso . Speriamo che i sindaci non si adoperino solo per le targhe alterne o cercare di nuovo di far tornare i bus, dal documente si vede che ci si riferisce solo al Ruggi dimenticandosi di Castiglione, infatti c’è scritto solo pronto soccorso Ruggi e non Costa d’ Amalfi, questo significa che non ci prendono proprio in considerazione con una volontà inconfessabile di volerlo alla fine chiuderlo, non tenendo conto di un dato indiscutibile, la Costiera ha difficoltà enormi come e più di un’isola, con un turismo enorme , come numeri e qualità anche di livello internazionale. Che figura facciamo?

Una cosa assurda in questo modo invece di essere quattro i medici presenti sono tre. Già ci sono stati grossi problemi, se il medico di P.S. è anche cardiologo, si perde in contemporanea medico e cardiologo. Il rianimatore c’è però la reperibilità è stata tolta per cui capita , nonostante le denunce, che la struttura può rimanere senza rianimatore per ore, tenendo conto che sul territorio non c’è ambulanza di rianimazione , se se ne va non si trova un rianimatore in tutta la Costiera amalfitana, di giorno si riesce a tamporare, se si è fortunati, con l’elicottero, ma di notte come si fa? E ora invece di migliorare si peggiora. Già è un azzardo tenere una figura unica cardiologo e medico di pronto soccorso in una sola persona nelle settimane scorse, ma farlo anche in estate si presenta una situazione molto pericolosa e grave. Assurdo e inconcebile che in Costiera amalfitana invece di potenziare il servizio in una stagione turistica che è diventata incredibile non si potenzino i servizi sanitari a questo si aggiunga anche il 118 in difficoltà con ambulanze che arrivano da Angri a Tramonti , per non far rimanere scoperta Positano, altrimenti sarebbe venuta da Positano, e Vietri sul Mare in Costiera amalfitana visto che è in difficoltà, ora togliamo anche il medico?