Scazzottata ad Amalfi, individuati giovani di Pagani. I carabinieri valutano sospensione locale . «Questa esce su “Welcome to Favelas”»: è una delle cose che si sentono durante delle video riprese dalle telecamere durante la scazzottata al di fuori di un bar di Amalfi in pieno centro che girava sui whatsapp . Una e 30 di sabato mattina. Schiaffi, calci, pugni: a qualcuno viene tolta la maglietta. Volano sedie e tavolini: giovani, anche minorenni, vengono alle mani davanti al bar. Probabilmente sono ubriachi. A fronteggiarsi sarebbero dei ragazzi della Costiera Amalfitana , qui si concentra mezza Divina da Agerola a Ravello per passare le calde ore notturne, e dei giovani provenienti dall’Agro nocerino sarnese, di preciso da Pagani. Qualcuno dei presenti s’è allontanato, qualcun altro ha tirato fuori il telefonino ed ha preso a filmare la maxi-rissa. Sorrisi in sottofondo, come se fosse una commedia. E invece è l’ennesimo dramma della movida violenta, che, grazie a Dio, non si trasforma in tragedia. Il video ha fatto il giro del web e non solo. È arrivato pure sui cellulari degli investigatori. I carabinieri della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio , hanno avviato le indagini sulla violenta maxi-rissa, che sarebbe stata causata da futili motivi, acuiti probabilmente dallo stato d’ebbrezza dei contendenti. Gli investigatori valutano pure la richiesta di sospensione delle attività ai danni del locale: la maxirissa s’è consumata proprio tra i tavolini e le sedie, che i giovani hanno brandito a mo’ di armi. È una movida sempre più violenta. Le scene della nottata tra venerdì e sabato scorsi d’Amalfi sanno di deja-vù : assomigliano a quanto visto nella notte tra sabato e domenica d’una settimana fa nell’area Sud della provincia, a Sala Consilina, dove due fazioni di giovanissimi, pure in quel caso infarcite di minorenni, sono venuti alle mani per futili motivi (qualche pagina più avanti è possibile leggere delle conseguenze di quanto accaduto). I giovani che saranno identificati, per il solo fatto di aver preso parte alla rissa, rischiano una multa fino a 2mila euro: potrebbero essere i primi effetti del lavoro d’indagine portato avanti in prima persona dai militari dell’Arma.