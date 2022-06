Scapestrati e scapestratelle “Al Ladies Bar” sabato 2 luglio c’è Scapestro!

Massa Lubrense (NA) Il “Ladies Bar” sabato 2 luglio, con inizio alle ore 21:30, proporrà al suo pubblico ancora un concerto all’insegna della musica d’autore con l’esibizione di Fulvio Di Nocera aka Scapestro. Il cantautore napoletano proporrà brani vecchi e nuovi del suo repertorio artistico. La rassegna curata da Riccardo Marconi (dei Taraf de Funiculàr), e Maria Arcangela Felice dopo Little Pony e Vesevo propone al pubblico il cantautorato di qualità di un artista campano già conosciuto come bassista e contrabbassista; co-fondatore della band napoletana jungle-drum’n’ bass POLINA attiva alla fine degli anni ’90. Dal 2000 al 2008 lo ritroviamo come bassista dei BISCA mentre dal 2004 entra a far parte dei SONGS FOR ULAN, band dal respiro internazionale. Fulvio Di Nocera inoltre vanta numerose collaborazioni in studio e live con 24 Grana, Francesco di Bella, Pennelli di Vermeer, Epo, Assurd e Rione Junno. Nell’estate del 2015 realizza il suo primo singolo “Vado per un po’” con l’etichetta Nut Label e il relativo videoclip realizzato dal “Creacose” con la collaborazione di Francesco Galdo e Denise Galdo. A giugno 2018 pubblica per l’etichetta SoundFly con distribuzione SELF il suo disco di debutto “Shurhùq”, uno “scirocco” che convince la critica e incanta scapestrati e scapestratelle. Nel settembre del 2018, in esclusiva per Repubblica TV, il nuovo videoclip “Sempre uguale” con la regia di Stefano Cormino. A giugno 2019, in occasione del primo anno dall’uscita di Shurhùq, il nuovo videoclip “Essere di Luce” con la collaborazione di Denise Galdo e della illustratrice Sonia Giampaolo. Nel 2020 reinterpreta e pubblica in versione digitale due omaggi a due grandi artisti italiani: “Donna di Nessuno” di Fred Buscaglione, che impreziosisce con un videoclip in uscita esclusiva con IlMattino.it in occasione della festa della donna e “La ballata del marinaio” di Luigi Tenco. Nel luglio 2021 presenta il suo nuovo singolo “Non c’è tempo per amarsi” e ad aprile 2022 comincia la promozione de “È il bene che resta”, titolo del suo nuovo disco, pubblicato anche questo dall’etichetta napoletana SoundFly di Bruno Savino. Nove brani frutto di ricerca musicale e cura dei particolari di un autore che non rinuncia al confronto con gli altri, cosicché dopo una prima fase in solitaria, il progetto musicale si è arricchito del contributo di Chiara Carnevale (Assurd) e Antonella Bianco (Coma Berenices). Collaborazione al femminile che si è concretizzata nel brano “Marinai” cantato da Chiara, che è stata fondamentale per lo sviluppo delle voci, mentre Antonella è stata come sempre importantissima nello sviluppo delle sonorità legate a chitarre elettriche e tastiera. Meritano citazione la chitarra elettrica di Elio “100gr” dei Bisca, Ilaria Scarico al flauto, Caterina Bianco al violino, Demetrio Bonvecchio al trombone a tiro, Giosi Cincotti al piano, Gaemaria Palumbo al flauto bansouri, Gerardo Attanasio alla chitarra battente, e il solidissimo drummer Jonhatan Maurano. Infine da ricordare Fabrizio Piccolo che ha curato alcune registrazioni, missato e masterizzato il disco presso l’Auditorium Novecento di Napoli.

A cura di Luigi De Rosa

Link utili: https://www.facebook.com/fulvio.dinocera

