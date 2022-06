Santarosa Pastry Cup: Iginio Massari ospite d’onore a Conca dei Marini. Il celebre maestro pasticciere Iginio Massari sarà l’ospite d’onore dell’edizione 2022 della Santarosa Pastry Cup in programma il 27 e 28 settembre prossimi a Conca dei Marini.

“A settembre ricordatevi bene della Costiera Amalfitana, qualche cosa di spettacolare – ha detto Massari -. Qualche cosa che vi rimarrà nella mente. È uno spettacolo, un paesaggio indimenticabile, ed un dolce che vi farà sognare. Ciao a tutti ed a presto!”

I grandi nomi della pasticceria internazionale si daranno appuntamento a Conca dei Marini, il borgo costiero dove nel Settecento fu preparata per la prima volta la sfogliatella nel suggestivo Monastero di Santa Rosa a picco sul mare. Mercoledì 28 settembre per la finalissima del Santa Pastry Cup che decreterà il vincitore del contest che vedrà pasticcieri professionisti sfidarsi a colpi di “dolcezza”, presentando le ricette ispirate al leitmotiv scelto per la nona edizione i cui dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.