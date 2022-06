Sant’Andrea e’ notte ad Amalfi, sconcerto sui social network per la processione del Patrono col black out. I sindaci della Costiera amalfitana cercano di capire cosa sia successo, ma la mattina dopo ancora l’ Enel non ha fatto un comunicato stampa sulla vicenda senza precedenti che oltre allo sconcerto ha creato non pochi danni alle attività economiche di mezza Divina, da Ravello a Maiori . Un segno a dir poco infausto per il prosieguo della stagione, anche se proprio alla fine della corsa del Santo Patrono al Duomo è tornata la luce, come a voler dar un allarme ed avvisare la popolazione.