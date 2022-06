Sant’Agnello, si cerca il padrone di uno splendido esemplare di pappagallo Ara che da un po’ è stato avvistato in città

Sant’Agnello. Ci giungono segnalazioni della presenza di uno splendido esemplare di pappagallo Ara che probabilmente si è perso, forse scappato da qualche voliera. Si trova su un balcone nella piazza della città. Diffondiamo la foto nella speranza che il padrone lo riconosca e possa recuperarlo poiché, essendo sicuramente un volatile non abituato alla libertà, potrebbe correre gravi rischi.

Invitiamo a far girare questo appello in modo da aiutare questo pappagallo in difficoltà a ricongiungersi al suo padrone.