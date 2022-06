Sant’Agnello: Salvatore Ciampa è stato ritrovato. “Finalmente Rino è stato ritrovato”. A dare la buona notizia che tutti aspettavamo è stata direttamente la cognata di Salvatore Ciampa, 52enne di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, scomparso dallo scorso 4 giugno.

“È ricoverato dal giorno 5 all’ospedale del mare a Ponticelli ma, non avendo documenti, aveva dato un nome di Fantasia. Ringraziamo l’infermiere che stamattina l’ha riconosciuto e ha contattato la sorella. Resterà lì per un po’ perché ha avuto un forte trauma, non ha riconosciuto neanche i fratelli e i dottori ci hanno dunque consigliato di lasciarlo lì sotto controllo. È in buone mani”, ha fatto sapere tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Il caso di Salvatore è andato in onda anche nel corso della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, in seguito alla quale erano arrivate diverse segnalazioni. Finalmente, soltanto poche ore fa, la lieta notizia.