Sant’Agnello, Rosario Lotito: “Forse al Comune non sanno che esistono anche le periferie…”

Sant’Agnello. Riportiamo il post pubblicato da Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche del territorio, nel quale denuncia la situazione di incuria in cui versa via Armieri: «Ancora una volta assistiamo alla farsa che a Sant’Agnello i viali sono tutto un tripudio di “rose e fiori”, peccato che le periferie sono invece un tripudio di erbacce e immondizia. È il caso di via Armieri, la stradina che dal rione Maiano porta a via nastro d’argento proprio accanto al cimitero.

A percorrerla si nota subito lo stato di abbandono in cui versa, segno evidente che nessuno passa a pulire, tagliare le erbacce o raccogliere l’immondizia e men che meno passa un qualche amministratore pubblico altrimenti avrebbe notato il sacco bianco dal quale esala un odore nauseabondo segno che quel sacco contiene resti di qualche animale, forse interiora di maiale o peggio.

Spero chi di dovere provveda al più presto a fare rimuovere tale sacco che, considerando il caldo, potrebbe rappresentare un rischio sanitario».