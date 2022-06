Sant’Agnello, pericolo in strada: urge uno specchio parabolico. Cittadini scrivono ai Vigili e Anas

Si richiede il montaggio di uno specchio parabolico abbastanza grande in Sant’Agnello (Na). È parte di una mail inviata all’ufficio della Polizia Municipale di Sant’Agnello da parte di una cittadina. Lo si legge nel gruppo Facebook “Sant’Agnello” dove spesso vengono annoverate le problematiche del paese o della Penisola Sorrentina. Sullo Stop di via lommella piccola in immissione sul corso completamente impossibile la visuale delle macchine in arrivo sul corso Italia – prosegue la lettera. Problema già presente normalmente e ora accentuato dalla presenza delle impalcature per i lavori edili della Chiesa situata all’angolo dello stop. Si richiede intervento urgente per il posizionamento dello specchio parabolico. Alla richiesta di installare tale specchio, la santanellese si è vista recapitare una mail di risposta in cui si chiede di far riferimento ad un altro ente, in quanto la strada appartiene all’Anas. I cittadini, un po’ confusi, sperano che qualcuno intervenga per risolvere la problematica. Noi non possiamo far altro che dargli una voce in capitolo.