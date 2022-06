Sant’Agnello, musica tra Belvedere, piazza e Colli: 13 eventi per riscoprire il territorio. Sagristani: “Valorizzare la bellezza dei luoghi”.

Musica per tutti per valorizzare tutto il territorio. Questa la cifra della rassegna voluta dal Comune con 13 eventi per esaltare, con la musica, la bellezza dei luoghi più iconici e rappresentativi della città: le colline, lo spiazzo antistante la chiesa patronale e la fantastica terrazza del Belvedere dei Cappuccini. Si parte il prossimo 10 luglio e si chiude il 3 settembre, esplorando generi diversi per coinvolgere gli appassionati di tutte le età: dalla musica classica, al neapolitan reggae fino al jazz ed alla disco music. E la rassegna declina già nel titolo gli obiettivi che si prefigge “Musica .. che Belvedere”. Nello specifico si tratta di un programma di eventi di qualità voluti dall’assessore Clara Accardi, dal sindaco Piergiorgio Sagristani e con la consulenza del professore Carmine Maresca, consigliere comunale di Sant’Agnello. L’organizzazione è affidata alla collaudata associazione culturale “Lemon Three”. Nell’ambito della manifestazione sono previste esibizioni anche di valori artistici locali come Debora Adrianopoli, Raffaele Esposito, Daniele Aiello, Nicola Caso e Valerio Iovine. Presenti anche di DJ di fama internazionale come Luca Vera che ha in passato spesso duettato con il compianto Claudio Coccoluto. E’ prevista, tra gli altri, la partecipazione di Lorenzo Kruger, cantautore e performer, già componete della band Nobraino, gruppo cult degli anni duemila. Solo per citare qualche nome. Il programma completo con orari e location è qui allegato in foto, la partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. “Far conoscere le bellezze del territorio con eventi in grado di coinvolgere tutte le generazioni credo costituisca un passo avanti nella programmazione delle manifestazioni estive – ha detto l’assessore Clara Accardi -. Siamo particolarmente fieri di questa rassegna che ha l’obiettivo di sensibilizzare anche le nuove generazioni verso generi musicali di grande interesse come il jazz e la musica classica. Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere Carmine Maresca che ha prestato le proprie competenze per indirizzare alcune felici scelte. Aspettiamo cittadini e turisti per serate all’insegna dell’armonia e della bellezza”. “Sant’Agnello è un territorio unico, si va dalle colline al mare, passando per il centro storico avendo la possibilità di contemplare squarci unici. Gli eventi servono sia per allietare, si aper far pensare. Questa rassegna è calibrata per favorire una partecipazione ampia e diffusa sull’intero territorio – ha aggiunto il sindaco Piergiorgio Sagristani –. Siamo convinti manifestazioni di qualità siano un veicolo importante per promuovere il territorio e le suggestioni che offre anche al fine di far riscoprire, agli stessi residenti, le bellezze dei luoghi in cui viviamo”.