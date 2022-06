Sant’Agnello, Moda e arte al Belvedere dei Cappuccini con “Dalì” seguito da Positanonews . Qui affacciati fra il Golfo di Sorrento e Napoli si è tenuta Seconda edizione dell’evento “Note di Stile” musica, moda e arte, e se quest’ultima trarrà ispirazione per alcuni abiti dalle opere del più grande degli artisti surrealisti il Marchese di Pùbol, meglio noto come Salvador Dalì, grazie all’esclusivo défilé della “Dalì Universe” al quale si aggiungeranno gli spettacolari abiti di alcuni degli atelier più eleganti Made in Campania, vale a dire le sgargianti creazioni di “Luisa Positano”, quelle elegantissime delle mason “Ferdinand Concept” e “Impero Couture” abbinate ai magnifici gioielli della Amlé, le “note di stile” invece saranno esaltate dal talento puro di due grandi rappresentanti del panorama jazzistico italiano, la cantautrice e compositrice Simona Molinari, che in questi giorni è presente sulle maggiori piattaforme con il suo nuovo album “Petali” con il quale ha voluto celebrare il suo grande ritorno dopo 8 anni dall’ultimo disco sulla scena musicale italiana, riproponendosi a noi appassionati jazzisti con la sua eccezionale raffinatezza, il garbo e la vocalità che da sempre la contraddistinguono. Con lei, Walter Ricci, Premio Lunezia – Festival della Luna 2021 per il testo del brano “Del Resto” contenuto e scritto da Paola Musa nell’album Stories, ancora un ottimo rappresentante della canzone d’autore italiana. A condurre la serata Ariana Volpe, ex modella, volto noto della TV, protagonista recentemente, come opinionista, della sesta edizione del Grande Fratello VIP, che con il garbo e la raffinata eleganza con i quali ha conquistato gli italiani fin dai suoi esordi con Michele Guardì e l’indimenticato Fabrizio Frizzi

Ringraziamo Lucio Esposito e Sara Ciocio