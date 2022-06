Sant’Agnello, la processione del Corpus Domini. Percorso e modifiche temporanee alla sosta ed alla viabilità

Sant’Agnello. Oggi, domenica 19 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, la Parrocchia dei SS. Prisco e Agnello organizza la tradizionale Processione. Dopo la Celebrazione Eucaristica nel Campo del Centro Pastorale “don Onorio Rocca” – Sette Dolori la Processione percorrerà il seguente itinerario: Via Iommella Grande, Via Iommella Piccola, Via Mariano Lauro, Viale dei Pini (fino altezza Via Passaturo), Via Diaz, Piazzale Angri, Via don Minzoni, Corso Italia, Chiesa Parrocchiale per la Benedizione Eucaristica,

Le offerte raccolte durante la Messa e lungo il percorso saranno devolute al Polo Carità. Si invita la cittadinanza ad accompagnare il passaggio dell’Eucaristia aprendo i portoni ed abbellendoli con fiori, stendendo anche coperte ricamate.

Al fine di consentire lo svolgimento del corteo religioso il Comune, con Ordinanza n. 25/2022, istituisce per il giorno 19 giugno 2022:

– la chiusura del transito veicolare (che sarà disposta dal Responsabile del servizio di P.M. secondo le effettive necessità a tutela della pubblica e privata incolumità) sulle seguenti strade: Via Iommella Grande, via Ciampa (nel tratto compreso tra Via Iommella Grande e via Iommella Piccola), via Iommella Piccola (nel tratto compreso tra Via Ciampa e Via M. Lauro) Via Mariano Lauro, Viale dei Pini (ambo i lati nel tratto compreso tra Via Balsamo e Via Passaturo), via Diaz, Piazzale Angri, Viale don Minzoni, Corso Italia (nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Pazza Sant’Agnello)

– il divieto di sosta con rimozione coatta mediante carro gru dalle ore 17.00 alle ore 22.00 alle suindicate strade.

Sarà garantito in qualsiasi momento il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza

Nell’arco temporale oggetto dell’ordinanza i possessori di park delle strade interessate al passaggio delle processioni sono autorizzati a sostare anche nelle altre zone di sosta regolamentate da park card annuali.