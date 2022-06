Sant’Agnello. Il pianista Francesco Taskayali a Musica …che  Belvedere Estate 2022

Il Comune di Sant’Agnello, con il Sindaco Piergiorgio Sagristani , l’assessore Clara Accardi, e l’Associazione Culturale Lemon Tree presentano , nell’ambito di Musica …che Belvedere Estate a Sant’Agnello 2022 ,domenica 10 luglio 2022 alle 20.30 sulla Terrazza Belvedere dei Cappuccini, il concerto del pianista FRANCESCO TASKAYALI.

Per meglio comprendere chi è il pianista, ricordiamo al lettore di Positanonews il fortunato sketch pubblicitario della Tim con Bianca Balti, ebbene la accattivanti musica di quelle immagini è eseguita e prodotta da Francesco Taskayali.

Nato a Roma, è figlio di una matematica italiana e di un ingegnere turco, da parte di nonna discende da un pascià dell’impero ottomano. Ha trascorso la sua infanzia a Istanbul nel quartiere Cihangir. Nel 1996 i suoi genitori si sono trasferiti a Latina, dove Taskayali è rimasto fino al compimento del 17º anno, quando ritornerà a vivere a Istanbul per finire gli studi superiori. Si è laureato in Scienze politiche con una tesi in Filosofia Politica riguardante Il Manifesto di Ventotene. Attualmente vive a Milano[1]

Nonostante il parere contrario dei genitori, ha iniziato a comporre musica nel 2004 all’età di 13 anni, col brano È Sera.[2]

Nel 2010 ha pubblicato il suo primo disco Emre, una raccolta di tutti i brani composti fino ai 18 anni, compreso il singolo Addio al Terminal.[2]

Ha rappresentato l’Italia in diverse occasioni: nel 2012 esibendosi a Caracas con l’orchestra di El Sistema[3], il 2 giugno a Berlino per le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana[4] e nel 2016 a Los Angeles per la giornata della Festa della Musica[5]

Il 28 dicembre 2016 è stato ospitato nel concerto di beneficenza di Nino Surguladze a Tbilisi trasmesso in diretta televisiva georgiana.[6]

Nella sua carriera da solista si è esibito in più di 15 paesi nel mondo. Ha partecipato a varie missioni nel mediterraneo in qualità di volontario della Croce Rossa Italiana.[7]

Il 19 maggio 2017 è uscito il suo quarto disco Wayfaring, che a una settimana dal lancio è entrato nella 64ª posizione tra i 100 dischi più venduti in Italia.[8]

Il 7 dicembre 2017 ha debuttato con un sold-out all’Auditorium Parco della Musica di Roma.[9]

È stato il primo pianista ad esibirsi in un concerto galleggiante nelle acque del Lago di Paola[10]

Nel 2020 durante la pandemia da Covid19 ha collaborato con il giornalista del New York Times e premio Pulitzer Ian Urbina alla realizzazione di un documentario per The Atlantic a bordo delle navi quarantena, dove Francesco Taskayali suonava per i migranti a bordo.[11] da wikipedia

