Sant’Agnello, i rocciatori al lavoro per mettere in sicurezza il costone. “Da stamattina all’alba i rocciatori chiamati dai proprietari del Cocumella su sollecitazione dell’amministrazione comunale stanno mettendo in sicurezza il costone sovrastante il molo libero della Marinella in modo da permettere al più presto la libera fruizione dopo la caduta di piccoli massi di ieri! – ha informato il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani.

Una volta completati gli interventi di messa in sicurezza della parete tufacea la zona sottostante sarà nuovamente aperta al pubblico.