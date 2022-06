Sant’Agnello: due giorni senza linee telefoniche ed internet. Disagi per i cittadini di Sant’Agnello: in alcune zone del piccolo paese della Penisola Sorrentina, infatti, ci hanno segnalato l’assenza di linee telefoniche e di internet. Questi disservizi vanno avanti da due giorni senza che qualcuno sappia cosa sia successo e che gli utenti venissero avvertiti. Per questo motivo, coloro che lavorano in smart working hanno dovuto prendere due giorni di ferie.