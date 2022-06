Sant’Agnello, domenica 26 giugno processione del Corpus Domini ai Colli di Fontanelle. Ecco le modifiche alla sosta ed alla viabilità

A Sant’Agnello domenica 26 giugno la Parrocchia della “Natività di Maria Vergine ai Colli” organizza la tradizionale processione in occasione della festa del Corpus Domini che partirà alle ore 19:00 dalla Chiesa Parrocchiale e percorrerà le seguenti strade: Via Colli di Fontanelle, Piazza Carlo Sagristani e rientro in chiesa.

Al fine di consentire lo svolgimento del corteo religioso il Comune, con Ordinanza n. 26/2022, istituisce la chiusura del transito veicolare delle strade interessate dalla processione per il giorno 26 giugno (che sarà disposta dal Responsabile del servizio di P.M. secondo le effettive necessità a tutela della pubblica e privata incolumità) con divieto di sosta e rimozione coatta mediante carro gru con le seguenti modalità:

– dalle ore 15.00 del giorno 25 giugno alle ore 23.00 del giorno 26 giugno 2022 su via Carlo Sagristani;

– dalle ore 15.00 alle 22.00 del giorno 26 giugno 2022 su via Colli di Fontanelle.

Sarà garantito in qualsiasi momento il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.