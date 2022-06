Sant’Agnello, disagi e polvere per i lavori a Via Cocumella

Sant’Agnello. In Via Cocumella si stanno realizzando dei lavori per un nuovo allaccio elettrico con la conseguente modifica alla viabilità e l’istituzione del senso unico alternato in considerazione delle ristrette dimensioni della strada.

Ma i disagi legati ai lavori in corso non riguardano solo la viabilità ma, soprattutto, la quantità di polvere che viene inevitabilmente generata e che sicuramente rappresenta un problema per chi transita in Via Cocumella e per chi vi abita, per non parlare delle strutture ricettive che in questo periodo ospitano tantissimi turisti che di certo non avranno piacere a respirare tanta polvere.

I lavori dovrebbero terminare nella giornata di domani.