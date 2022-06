Sant’Agnello, ci lascia la 92enne Anna Mastellone vedova Aiello (ex sagrestana San Biagio)

Sant’Agnello in lutto per la scomparsa della 92enne Anna Mastellone vedova Aiello, per tanti anni sagrestana della chiesa di San Biagio. A darne il triste annuncio i figli Antonino e Francesco, le nuore, i cari nipoti Matteo e Luigi con Erika, Matteo e Donato ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché lo accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

L’Eucarestia di commiato sarà celebrata mercoledì 29 giugno alle ore 16.00 nel Santuario di San Giuseppe. Dopo il rito religioso la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore.