Sant’Agnello Calcio, grande festa da Ciao Totò. Questa sera i ragazzi dell’U16 del Sant’Agnello Calcio hanno concluso la loro stagione sportiva con una cena al ristorante Ciao Totò. “I ragazzi sono arrivati in semifinale ai play off, cedendo le armi alla vincitrice della finale, la Ciro Caruso. Che dire? Ragazzi, da oggi quando dovremmo spiegare a qualcuno LA FORZA DI UN GRUPPO racconteremo della vostra BELLA annata e tutti dovranno prendervi d’esempio. Siete stati un GRUPPO fantastico! Godetevi l’estate e divertitevi, ci vediamo a settembre! P.S. Un grazie particolare ai genitori per la vicinanza ai ragazzi ed alla società”, scrive il club.