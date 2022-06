Sant’Agnello, bando pubblico per l’accesso al Centro Ricreativo Estivo “Colonia Marina” per i bambini della scuola primaria

Il Comune di Sant’Agnello ha indetto un Bando pubblico per l’accesso al servizio Laboratori di Educativa Territoriale – Centro ricreativo Estivo “Colonia Marina”, attraverso l’erogazione di titoli d’acquisto (voucher sociali).

I destinatari del servizio sono tutti i bambini e le bambine che hanno frequentato le classi dalla prima alla quinta della scuola primaria.

I cittadini interessati potranno presentare domanda d’accesso presso l’ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di Sant’Agnello utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito www.aspspenisolasorrentina.it e sul sito del Comune di Sant’Agnello (www.comune.sant-agnello.na.it).

L’accesso al Servizio è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento “Criteri e modalità organizzate dell’erogazione dei servizi dell’accesso prioritario” e dal Regolamento relativo al Servizio.

Le domande d’accesso dovranno essere presentate entro, e non oltre, mercoledì 15 giugno 2022.

I cittadini in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti in graduatoria pubblica ed accederanno al servizio sulla base della posizione occupata nella stessa, per un numero massimo di 20 bambini.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dal 4 luglio al 26 agosto 2022.

Per accedere al Servizio è previsto il pagamento di una quota fissa di compartecipazione alla spesa pari a 50,00 Euro per ogni minore per un turno di quattro settimane.