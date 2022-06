Sant’Agnello, auguri agli sposi: Biagio De Martino ed Anna Granata uniti in matrimonio! Giornata speciale per Biagio De Martino ed Anna Granata, che hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio!

Con grande piacere oggi ho unito in matrimonio i cari Biagio De Martino e Anna Granata, la nostra bravissima funzionaria dei Servizi Sociali! Auguro a loro ogni Felicità! -, ha affermato il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani.

Formuliamo gli auguri più grandi e partecipiamo alla loro gioia per questo momento tanto atteso che suggella una bellissima storia.