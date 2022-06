Sant’Agnello: auguri a Maria Grazia che oggi riceverà la Prima Comunione! Giornata speciale per la piccola Maria Grazia che alle 10.30 di oggi, domenica 19 giugno 2022, riceverà la Prima Comunione nella Chiesa dei Colli di Fontanelle, in Sant’Agnello.

Forte l’emozione anche per la sua famiglia: mamma Anna, papà Michele, la sorellina Carolina ed il fratellino Antonino formulano i loro affettuosi auguri a Maria Grazia per questo importante momento.

Quella della Prima Comunione è un’occasione molto sentita dai ragazzi e dai loro genitori, preceduta, per questo motivo, da un itinerario di catechesi volto a portare la persona alla consapevolezza del sacramento che sta per vivere.

Poco prima della prima Comunione, inoltre, i bambini affrontano per la prima volta anche un altro momento importante del loro cammino di fede, ovvero la confessione, il momento in cui imparano a chiedere perdono per i peccati commessi.

Il sacramento della prima Comunione rappresenta un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. Per i bambini si tratta del primo, vero incontro con Gesù, il momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue.

Tanti auguri, Maria Grazia!