Sant’Agnello: auguri a Franco Esposito e Pina Mazzola per i loro 50 anni di matrimonio! Festa a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, per le nozze d’oro di Franco Esposito, il frigorista, e Pina Mazzola. Questa sera presso la chiesa dei Cappuccini, la coppia festeggerà i cinquant’anni di matrimonio.

Quello del mezzo secolo insieme è un grandissimo traguardo per le coppie che condividono amore e sacrifici, dedicando il loro tempo all’amore ed alla famiglia.

La redazione di Positanonews si unisce virtualmente alla gioia del momento ed augura alla splendida e longeva coppia di essere sempre felice come in questo giorno.